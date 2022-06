Google'a rakip olacak: Apple kendi arama motorunu geliştiriyor!

Apple WWDC etkinliğine birkaç gün kala birçok kişi, bazı önemli değişikler bekliyordu. Son haberlere göre Apple, Google'ın yerini alabilecek bir arama motoru geliştiriyor. Amerikalı bir blog yazarının yaptığı bu paylaşımın yanı sıra konferansta neler olacağı hakkında çeşitli paylaşımlar yaptı. İşte detaylar!

Arama motoru Siri odaklı olacak

Apple'ın kendi arama motorunu kurduğuna dair söylentiler yıllardır devam ediyor. Teknoloji yazarı Robert Scoble geçtiğimiz günlerde WWDC'de tanıtılacağını düşündüğü gelişmeleri bir Tweet dizisiyle paylaştı. Scoble özellikle artırılmış gerçeklik konusunda önemli çalışmalar olduğunu belirtti.

Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm. — Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022

Tüm bunların yanı sıra Scoble, Apple'ın geliştirdiği bir arama motoru konusuna da yer verdi. Apple'ın kendi arama motorunu kurduğuna dair söylentiler yıllardır devam ediyor. Bununla birlikte şirketin 2014 yılında arama motoru benzeri bir girişimde bulunduğu da iddia ediliyor.

Apple zirveyi kaptırdı: Akıllı telefon pazarında yeni lider kim?

2014'te ortaya çıkan AppleBot isimli bir arama motoru örümceği adından söz ediliyor. 2015 yılında ise AppleBot'un daha sık görüldüğü ifade ediliyor. Bunun yanı sıra eski Google çalışanı John Giannandrea'nın 2018 yılında Apple'a geçtiği belirtiliyor.

Scoble'ın paylaşımına göre Siri'nin daha akıllı hale gelme ihtimali var. Bu da Siri odaklı bir arama motoru olacağını işaret ediyor. Aynı zamanda yaptığı paylaşımda teknoloji yazarı, birçok yerden konuyla ilgili gelişmeler duyduğunu belirtiyor. Bunların dışında arama motoru hakkında daha fazla bir bilgi yer almıyor.

Pek çok kişi için arama motoru denildiği zaman akla ilk olarak Google geliyor. Bundan dolayı, Apple'ın kendi arama motorunu geliştirmesi halinde büyük bir çaba göstermesi gerekiyor. Ancak şimdilik konu hakkında herhangi bir net bilgi yer almıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple kendi arama motorunu geliştirecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.