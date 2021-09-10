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Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı - Son Dakika

Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı

10.09.2021 22:49
Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı, System.String[]

Gooogle, Android 12 güncellemesini yayınlamak için yoğun çaba harcıyor. Şirket en son Beta 5 güncellemesini yayınladı ve burada birçok iyileştirmeyi sunmuş oldu. Ancak firma, Android 12 çalışmasının arasında Android 12.1 güncellemesi için çalışmaya başladı.

Google yoğun bir şekilde Android 12'nin kararlı sürümünü piyasaya sürmek için elinden geleni yapıyor. Şirket Android 12'nin Beta 5 sürümleri piyasaya sürdü.

Şirket nihai sürümü, yakında piyasaya süreceğini bildiriliyor. Şirketin buradaki amacı hatalı işlemleri bulup en sağlıklı kararlı sürümü piyasaya sürmektir.

Ancak şirket, Android 12 güncellemesinin konuşulduğu bu zamanda, Android 12.1 güncellemesi ile uğraşması birçok kişiyi şaşırttı. Büyük ihtimalle Google, 2022 yılında karışımıza Android 12.1 güncellemesi ile çıkacak.

Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı

Google, Android 12.1'i Bir Sonraki Ana Sürümden Önce Yayınlayabilir

İlginç bir şekilde, Google uzun zaman önce yeşil robotun ara sürümlerini yayınlamaktan vazgeçti. Bu tür son güncelleme, Android 8.1 Oreo'nun piyasaya sürülmesiydi ve bundan sonra şirket bu tür güncellemeleri yayınlama uygulamasını durdurdu. Google'ın neden Android 12.1'i yayınlaması gerektiği ve hangi fikirleri uygulamaya karar verdiği hakkında hiçbir yorum yapılmadı. Bu durum, 2017'den bu yana Google'ın belirli bir Android sürümü için ikinci bir geçici güncelleme yayınlayacağı sürüm olacak.

İlginç bir şekilde, şirketin Android 12.1'in piyasaya sürülmesini geciktirmeyeceği varsayımı var. Yeşil robotun yeni sürümü, Google Pixel 6 ile aynı anda piyasaya sürülebilir. Şirket, amiral gemilerine diğer cihazlarda kullanılamayacak bazı özel yeniliklere yer vermeyi kararlaştırmış olabilir.

Ancak bunların hepsi, şirketin API seviyesinin numaralandırmasını değiştirdiği gerçeğine dayanan varsayımlar ve tahminlerdir. Böylece, Android 12 API seviyesi 31, Android 13 ise 33 aldı.

Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı

Android 12 Güncellemesinin Gelişimi

Google, desteklenen Pixel cihazlar için Android 12'nin beşinci ve son genel beta sürümünü yayınlandı. Bu sürüm bir sürüm adayı statüsündedir. Aynı zamanda yakın zamanda piyasaya sürülen Pixel 5a'ya yüklenebilen ilk beta sürümüdür.

Pixel 5a adlı akıllı telefona sahipseniz ve üzerinde Android 12'nin beşinci beta sürümünü çalıştırmak istiyorsanız, Android Beta programına kaydetmeniz yeterlidir. Bunu yaptığınızda, Android 12 Beta 5 güncellemesini kablosuz olarak alacaksınız.

Betaya zaten katıldıysanız, kablosuz bir güncellemeye sahip olmanız gerekir. Bildirimi henüz almadıysanız, Ayarlar> Sistem> Sistem Güncelleme'ye gidin ve manuel olarak kontrol edin. Güncellemeleri Kontrol Et düğmesine çift tıklamanız gerekebilir.

Yapı numarası SPB5.210812.002'dir ve güncellemenin boyutu kullandığınız cihaza bağlıdır. Geçen ay Beta 4'ün piyasaya sürülmesiyle, Android 12 zaten neredeyse kararlı bir duruma ulaştı. Beşinci beta sürümü, "en son düzeltmeleri ve optimizasyonları" kullanıcılarına sunacağı bildirildi.

Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı

Android, Google, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google; Android 12'den Önce Android 12.1 Üzerinde Çalışmaya Başladı - Son Dakika
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