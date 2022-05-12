Google Android 13'ü tanıttı! İşte tüm yenilikler - Son Dakika

Google 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği I/O 2022 etkinliğinin ilk gününü tamamladı. Bununla birlikte merakla beklenen yeni işletim sistemi Android 13 tanıtıldı. Ayrıca beraberinde getirdiği yeni özelliklerde paylaşıldı.

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Google I/O etkinliğinde Android 13 -Tiramisu- tanıtıldı! İşte yenilikler

Pandeminin etkilerini artık geride bırakıyoruz. Bu sebeple Google'da bugün yüz yüze bir etkinlik düzenledi. Burada ise uzun bir süredir beklenen Android 13 tanıtıldı. Etkinlikte, yeni işletim sisteminin sahip olduğu arka planda aşırı pil tüketen uygulama bilgilendirmesi ve uygulama özelinde dil seçeneği değiştirme gibi bir çok yeni özellik tanıtıldı.

Android 13'ün getirdiği yeni özellikler

Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.

Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü

Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.

Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.

Kilit Ekranı'nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri

Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)

Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API'si getirildi.

Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.

Bildirim izinleri güncellendi.

Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.







Android 13 güncellemesi alacak ilk cihazlar

Google Piksel 6 Pro

Google Piksel 6

Google Piksel 5a

Google Piksel 5

Google Piksel 4a 5G

Google Piksel 4a

Google Piksel 4XL

Google Piksel 4

Samsung, Xiaomi, OPPO ve OnePlus gibi üreticiler de bazı cihazlarına güncelleme sunacak.

Haber güncelleniyor…

Etkinliği izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

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