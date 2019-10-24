Google, Android Otomobiller için Uygulama Geliştirmeyi Kolaylaştırıyor

Google'ın Yeni Emulator'ü Otomobiller için Uygulama Geliştirmeyi Kolaylaştırıyor.

Geliştiriciler artık bilgi ve eğlence sistemleri için uygulama geliştirmede ilave bir yardımcı araca ihtiyaç duymayacak.



Hem Polestar2 hemde Volvo XC40 modelinin 2020'de piyasaya sürülmesiyle Android otomobiller tüm yeni uygulama özellikleriyle karşımıza çıkacak. Görünen o ki Google, Android Otomobillerindeki bu ilk uygulamaları geliştirecekler için işleri kolaylaştırıyor. Bilgi Eğlence sistemleri için uygulamalar oluşturmak için bir emulator yapıldı. Google Android Automotive Emulator'un yeni sürümü Google Play Store'da yayınlandı.



Emulator Android Automotive çalıştıran otomobillerin piyasaya sürülmesini beklemeden indirme ve yüklemelerde dahil olmak üzere yapılan tüm uygulamaları test etme imkanı sunuyor. Android Auto ile yakın bağları olan Google, Amazon ve Audioburst'tan (aşağıda görüldüğü gibi) örnekler vererek, mevcut tüm deneyimleri Android Automotive'e aktarmanın "basit" olduğunu ekliyor.



Android Automotive'e erken adım atmak isteyen geliştiriciler için harika bir fırsat sunuyor. Alsın bu araçların aşılış ekranlarında Spotify gibi büyük isimlerden çok daha farklı uygulamaları görebileceğimiz anlamına geliyor.



Google bu konuda geleceğe bakıyor ve Mayıs ayında üçüncü taraf geliştiricilerin medya uygulamalarına daha fazla izin vermeyi planlıyor. Benim aklıma navigasyon ve iletişim platformları ilk gelen uygulama zenginliği olabilir. Görünen o ki, akıllı telefon ekranlarındaki rekabet şimdi de otomobillerin tablet ekranlarına sıçrıyor.



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