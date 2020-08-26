Google, Androıdlere 'Deprem-Ölçer' Özelliği Yükledi - Son Dakika

"Telefon, deprem olabileceğini düşündüğü bir şey algılarsa, deprem algılama sunucumuza sarsıntının meydana geldiği yerin kaba bir konumuyla birlikte bir sinyal gönderir."

Google, bu özelliği şimdilik Kaliforniya'da kullanıma sunmasına rağmen, onu diğer alanlara da getirmeyi umduğunu belirtiyor.