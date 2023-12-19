 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Google, Antitröst anlaşması çerçevesinde Amerikalı tüketicilere 700 Milyon dolar ödeme yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Google, Antitröst anlaşması çerçevesinde Amerikalı tüketicilere 700 Milyon dolar ödeme yapacak

Google, ABD'deki eyaletler ve tüketicilerle yapılan antitröst anlaşması çerçevesinde 700 milyon dolar ödeme ve Play Store'da rekabeti artırma taahhüdünde bulundu. Şirket, bu kapsamda tüketicilere yönelik 630 milyon dolarlık bir uzlaşma fonu ve eyaletlerin kullanacağı bir fon için 70 milyon dolar ödeyecek.

Google, Antitröst anlaşması çerçevesinde Amerikalı tüketicilere 700 Milyon dolar ödeme yapacak
19.12.2023 - 14:32,  Güncelleme: 14:37
Abone Ol

Google, ABD eyaletleri ve tüketicilerle yapılan antitröst anlaşması kapsamında 700 milyon dolar ödemeyi ve Play Store'da rekabeti artırmayı kabul etti. Şirket, tüketicilere 630 milyon dolarlık bir uzlaşma fonu ve eyaletlerin kullanacağı bir fon için 70 milyon dolar ödeyecek. Google, suçlamaları reddetse de anlaşma nihai onayı bekliyor. Bu adım, Epic Games davası öncesinde eylül ayında duyuruldu ve kullanıcıların uygulamaları doğrudan indirmelerini kolaylaştırmayı taahhüt ediyor

Google, ABD'deki eyaletler ve tüketicilerle yapılan antitröst anlaşması çerçevesinde 700 milyon dolar ödeme ve Play Store'da rekabeti artırma taahhüdü verdi. Şirket, bu kapsamda tüketicilere yönelik 630 milyon dolarlık bir uzlaşma fonu ve eyaletlerin kullanacağı bir fon için 70 milyon dolar ödeyecek.

Google, Android cihazlardaki uygulama dağıtımında uyguladığı iddia edilen hukuka aykırı kısıtlamalar ve tüketicilere yüksek ücretlerle hizmet sunma suçlamalarını reddetse de, anlaşmanın nihai onayını bekliyor.

Bu anlaşma, Google'ın "Fortnite" yapımcısı Epic Games ile yaşadığı davadan önce eylül ayında duyurulmuştu ve şirket, kullanıcıların uygulamaları doğrudan geliştiricilerden indirmelerini kolaylaştıracağını taahhüt etti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
YORUMLAR

Google, Hukuk, Teknoloji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Google, Antitröst anlaşması çerçevesinde Amerikalı tüketicilere 700 Milyon dolar ödeme yapacak - Son Dakika


14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı

Son Dakika
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:05 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 15:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Google, Antitröst anlaşması çerçevesinde Amerikalı tüketicilere 700 Milyon dolar ödeme yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement