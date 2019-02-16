Google Arcore 1.7 ile Çığır Açan Özellikler Geliyor

Google'ın artırılmış gerçeklik yazılım geliştirme aracı ARCore, son haberlere göre büyük bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Bir blog paylaşımı aracılığıyla açıklama yapan Google, 1.7 sürümünün artırılmış gerçeklik selfieleri ve artırılmış gerçeklik uygulamaları sonucunda anime edilmiş karakterler gibi birçok 'yaratıcı elementi' beraberinde getireceğini belirtti. Tüm bunların yanı sıra teknolojiyi destekleyecek resmi listede Honor View 20, Moto G7 serisi ve OPPO R17 Pro gibi birçok cihaz da yerini aldı.Yeni teknolojilere kısaca bir göz atmak gerekirse ilk olarak Artırılmış Yüzler API'ı (Augmented Faces API) bizleri karşılıyor. Yeni API (Uygulama Programlama Arayüzü) sayesinde geliştiriciler, kullanıcıların yüzlerine 3B efektler ekleyebiliyor. Bunun bir örneği olarak Google, geliştiricilerin hareketli maske ve yapay şapka gibi unsurları kullanıcılara sanal olarak ekleyebileceklerini belirtti.Eğer siz de görsel tasarım ya da artırılmış gerçeklik alanlarında çalışmalar düzenliyor ve bu teknolojileri denemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ARCore'un Google Play Store sayfasına gidip cihazınızın uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.