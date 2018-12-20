Son Dakika Haberleri: Google Asistan'ı Denedik!

Google Asistan'ı Denedik!

11 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Türkçe desteği sunmaya başlayan Google Asistan'ı deneyimledik.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Türkçe desteği sunmaya başlayan Google Asistan'ı deneyimledik. Birçok soruya sesli olarak yanıt verebilen Asistan, şimdilik sadece Android işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyor. Ocak ayından itibaren iOS işletim sistemli cihazlarda da kullanılabilecek olan Google Asistan'ın neler yapabildiğine göz attık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: Youtube

Türkiye, Google, Genel
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