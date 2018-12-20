Google Asistan'ı Denedik!
11 saat önce
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Türkçe desteği sunmaya başlayan Google Asistan'ı deneyimledik.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye
'de Türkçe desteği sunmaya başlayan Google
Asistan'ı deneyimledik. Birçok soruya sesli olarak yanıt verebilen Asistan, şimdilik sadece Android işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyor. Ocak ayından itibaren iOS işletim sistemli cihazlarda da kullanılabilecek olan Google Asistan'ın neler yapabildiğine göz attık.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:53 Kaynak: Youtube
Türkiye'nin FIFA Sıralamasındaki Yeri Değişmedi
Meclis'te Onaylandı! KOSGEB 2019'da 2 Milyar 250 Milyon Lira Destek Verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı
Ünlü Futbolcu Jese Rodriguez'e, İntikam Pahalıya Patladı