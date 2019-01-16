Google Asistan Hızlı Geliyor!
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de Türkçe olarak kullanıma sunulan Google Asistan ile ilgili İstanbul'da özel bir toplantı gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye
'de Türkçe olarak kullanıma sunulan Google
Asistan ile ilgili İstanbul
'da özel bir toplantı gerçekleştirildi. Google Türkiye tarafından düzenlenen etkinliği Teknolojioku olarak yerinde takip ettik.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:48 Kaynak: Youtube
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