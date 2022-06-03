Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor! - Son Dakika
Üye Girişi

Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor!

03.06.2022 14:38
Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor!

Google, birkaç aydır pek çok özelliğini kaybediyor. Son olarak, birçok kişinin severek kullandığı iki Google Asistan özelliğini kaldırıyor.

Google Asistan, son birkaç aydır birçok özelliğini kaybediyor. Son olarak şirket, Asistan'ın hatırlatıcı ayarlama yeteneklerinden iki özelliğin veda ediyor. Google Asistan destek sayfasına göre, ayarlanabilir hatırlatıcı ve konum tabanlı hatırlatıcı yakında sona erecek. 2019 yılında piyasaya sürülmesinden itibaren bu özellik, pek çok kullanıcı için zor bir değişiklik olabilir.

Google'ın yeni bir sanal asistan üzerinde çalıştığı iddia ediliyor

Birçok kullanıcının sesli asistanda kullandığı en yaygın özelliklerden biri ayarlanabilir hatırlatıcı. Google Asistan'ın hatırlatıcı ayarlama, kişilerin görevini azaltması ve görevlerini paylaştırması bakımından iyi bir yol. Bunun yanı sıra konu tabanlı hatırlatıcılar da aynı yardımı kullanıcılara sunuyordu. Şimdi her iki özellik de sona erecek.

Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor!

Google, Google Chat ve Gmail'de ayarlanabilir bireysel hatırlatıcılar konusunda kullanıcılara güvence veriyor. Ancak, bu özelliğin Asistan'da yer almayacak. Aynı zamanda bir konum için rutinler ayarlama seçeneği olacak ama, belirli yerler için Google Asistan hatırlatıcı oluşturmak mümkün olmayacak.

Google Asistan, Galaxy Watch 4'e yaramadı!

Şirketin bu adımı, Anlık Görüntü özelliğinin kesintisinin ardından geliyor. Bu kaldırmanın nedeni belirsiz olsa da, Google'ın önceki adımlarıyla aynı olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda şirket şu anda, bazı özellikleri ve uygulamaları kesmek konusunda hızlı davranıyor.

Google, bu özellikleri kaldırması konusunda somut bir tarihe sahip değil. Ancak bunun nedeni olarak, şirketin Asistan için uzun zamandır beklenen 'Bellek' yükseltmesine yer açma çabası olabileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra Google'ın yeni bir sanal asistan yazılımı yayınlamaya hazırlandığı söylentileri de yer alıyor.

Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor!

Tüm bunlar, Google'ın artık desteklemeye gerek duymadığı özellikler olduğunu gösteriyor. Google Asistan'ın özellikleri desteklemeyi ne zaman bırakacağı hakkında ise henüz bir bilgi yer almıyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı En çok maaş veren şirketler açıklandı! Apple şaşırttı Safari Artık 1 Milyardan Fazla Kullanıcıya Sahip: Bu Dönüm Noktasını Geçen İkinci Web Tarayıcısı Safari Artık 1 Milyardan Fazla Kullanıcıya Sahip: Bu Dönüm Noktasını Geçen İkinci Web Tarayıcısı
Kaynak: Shiftdelete

Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor! - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:42:44. #1.13#
SON DAKİKA: Google Asistan iki önemli özelliğine veda ediyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement