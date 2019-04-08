Google Asistan Reklam Gösterimine Başlıyor
2 saat önce
GOOGLE, kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen Google Asistan'da reklam gösterimi uygulamasını devreye alıyor.
GOOGLE, kullanım alanı gün geçtikçe genişleyen Google
Asistan'da reklam gösterimi uygulamasını devreye alıyor.
Geçtiğimiz aylarda Türkçe dil desteğine de kavuşan Google Asistan, reklamların devreye girmesiyle artık sorduğunuz bir soruya yanıt verirken araya reklam da alacak. Örneğin asistan, bir semtte uygun otel arama sonuçlarını listelerken otel önerisi de sunabilecek.
Google için kazançlı bir uygulama gibi görünse de reklamlardan uzak durmaya çalışan son kullanıcıların reklam gösterimleriyle ilgili nasıl tepki vereceği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Google, birkaç aydır yeni reklam sistemini test etmeyi sürdürüyor ancak reklamların gösterimine ne zaman başlanacağı henüz belli değil.
Öte yandan kullanıcıların merak ettiği bir diğer konu ise Google Asistan'da reklamın kapatılma opsiyonun kendilerine sunulup sunulmayacağı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:09 Kaynak: DHA
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