Son Dakika Haberleri: Google Assistant ile İlgili Planlarını Duyurdu

Google Assistant ile İlgili Planlarını Duyurdu

1 saat önce

– ABD merkezli arama motoru öncü şirketi Google, sesli ve yapay zeka (AI) destekli Assistant uygulamasının, uygulamalarının çoğunluğuna entegre edileceğini duyurdu.

Google Assistant ile İlgili Planlarını Duyurdu, System.String[]
– ABD merkezli arama motoru öncü şirketi Google, sesli ve yapay zeka (AI) destekli Assistant uygulamasının, uygulamalarının çoğunluğuna entegre edileceğini duyurdu.

Google'ın Las Vegas'ta düzenlenen Consumer Electronics Show'da yaptığı duyuruda, Assistant'ın Ocak sonuna kadar dünya genelinde yaklaşık bir milyar cihazda yer alacağı belirtilirken, ayrıca hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde Google Haritalar'a da entegre edileceği vurgulandı. Assistant yıl içerisinde Samsung akıllı televizyonlarıyla uyumlu hale getirileceği ve Lenovo'nun da Assistant ile çalışan akıllı saatler üzerinde çalıştığı da eklendi.

Otel rezervasyonu ve havalimanlarında check-in uygulamaları sırasında kullanılabilecek olan Google Assistant, ayrıca yeni "Interpreter Mode" ile 27 farklı dilden çeviri yapabilecek - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, Google, Ekonomi
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