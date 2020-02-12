Google Avrupa Birliği'ne karşı: 2.6 milyar dolarlık temyiz davası başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Google Avrupa Birliği'ne karşı: 2.6 milyar dolarlık temyiz davası başlıyor - Son Dakika Dünya

Google Avrupa Birliği'ne karşı: 2.6 milyar dolarlık temyiz davası başlıyor

6 saat önce

ABD merkezli internet arama motoru Google, 2017 yılında Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2.6 milyar dolarlık cezayı Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinde temyize götürüyor.

Google Avrupa Birliği'ne karşı: 2.6 milyar dolarlık temyiz davası başlıyor, System.String[]

ABD merkezli internet arama motoru Google, 2017 yılında Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2.6 milyar dolarlık cezayı Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinde temyize götürüyor.


Silikon Vadisi'nin teknoloji devi şirket, tekelcilik karşıtı düzenlemeleri uygulayan Komisyonun kestiği cezayı ödedi. Ancak Google bugünkü duruşmada AB'nin 'Google Alışveriş' olarak bilinen kararını 'adaletsiz ve asılsız' olmakla suçlamaya hazırlanıyor.

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Avrupa Birliği, Lüksemburg, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:30 
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