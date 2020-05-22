Google Bakın Hangi Uygulamayı Play Store'dan Kaldırdı! - Son Dakika

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google önemli bir uygulamayı kendi marketinden kaldırdı. Bu durum uygulamanın büyük sorunlar yaşamasına neden oldu. Dilerseniz detaylara daha yakından bakalım.



Google Play Store sayısız uygulamaya ev sahipliği yapıyor ve hepsinin denetimleri yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle de bu denetimlerin Koronavirüs kaynaklı olması bazen geliştiricileri zor durumda bırakabiliyor. Podcast Addict isimli bir uygulama, belki de bunun en absürt örneklerinden bir tanesini yaşadı. Kısa bir süre önce uygulama yayından kaldırıldı ancak Google onu hemen geri yayına aldı.



Google Play Store eskisinden daha hassas davranıyor



Uygulama pazarı olarak son derece iyi bir noktada bulunan Google Play Store, büyük bir tartışma yaratıyor. Şirket bugüne kadar hiç olmadığı seviyede hassasiyetini artırdı. Bazı uygulamalar platformun bu tavrından çok şikayetçi.



Google Play Store hassasiyetinden olumsuz yönde etkilenen Podcast Addict, konu ile ilgili özür bekliyordu. Şirketin Platformlar ve Ekosistemler Sorumlusu Hiroshi Lockheimer, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak Podcast Addict'in hemen uygulamaya geri getirildiği ifade edildi. On milyonlarca kullanıcıya sahip uygulama, gerçekten de çok hızlı bir şekilde yeniden yayınlandı.



Bu uygulama sadece ilk defa Google tarafından engellenmiyor. Kısa bir süre önce cinsel içerikli yayınlar yaptığı düşünülen uygulamaya, reklamlardan men edilme cezası verilmişti. Şimdi ise koronavirüs hakkında bilgi paylaştığı için ceza verildi ancak bu geri alındı. Sizce Google Play Store fazla hassas davranıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.