Son Dakika Haberleri: Google Bulut Veri Aktarma Şirketi Alooma'yı Almayı Planlıyor

Google Bulut Veri Aktarma Şirketi Alooma'yı Almayı Planlıyor

1 saat önce

– Google, bir bulut veri aktarma start-up'ı olan Alooma'yı satın almayı planladığını duyurdu.

Google Bulut Veri Aktarma Şirketi Alooma'yı Almayı Planlıyor, System.String[]
– Google, bir bulut veri aktarma start-up'ı olan Alooma'yı satın almayı planladığını duyurdu. Bu satın alma, kullanıcılara "Google Cloud'a geliştirilmiş, otomatik bir geçiş deneyimi sunacak ve onlara yönetilen açık kaynak veritabanı tekliflerinden Cloud Spanner ve Cloud Bigtable gibi çözümlere kadar tüm veritabanı hizmetlerimizi kullanmalarını sağlayacak" açıklamasıyla duyuruldu.

Alooma'nın açıklamasında, "Bu satın alma, Google Cloud ile uzun zamandır devam eden ortaklığımızın evrimidir. Yıllar boyunca, Google Ads and Analytics'ten Cloud Spanner ve BigQuery'e kadar birçok yerel entegrasyonu takip ediyor. Google Cloud'a katılmak, analitik, güvenlik, AI ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere bulut teknolojilerinin gücüyle desteklenen tam bir self-servis veritabanı geçiş deneyimi sunmaya bizi bir adım daha yaklaşacak" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:17 Kaynak: DHA

cloud, Google, Ekonomi
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