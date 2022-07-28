Google CEO'su 3 Milyar Aktif Kullanıcısının Olduğunu Açıkladı - Son Dakika
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Google CEO'su 3 Milyar Aktif Kullanıcısının Olduğunu Açıkladı

28.07.2022 21:00
Google CEO'su 3 Milyar Aktif Kullanıcısının Olduğunu Açıkladı

Google CEO'su Sundar Pichai yaptığı açıklamaya göre, dünya çapında aktif aylık 3 milyardan fazla Android kullanıcısı var.

Herhangi bir zamanda dünya çapında kaç tane Android cihazının çalıştığını her zaman merak ettiyseniz, Google CEO'su Sundar Pichai bu konuda açıkladı.

Pichai'ye göre, dünya çapında en az 3 milyar aylık aktif Android kullanıcısı var.

Sundar Pichai, dünyadaki 3 milyar Android kullanıcısının dağılımını açıklamazken, önemli bir istatistikten bahsetti.

Pichai, tüketicilerin 2021'de bir milyar Android telefonun eklendiğini söyledi. "Android'in dünya çapında üç milyardan fazla aylık aktif cihazla dünyanın en popüler işletim sistemi olmaya devam etmesinden gurur duyuyorum. Yalnızca geçen yıl tüketiciler bir milyar Android telefonu etkinleştirdi."

Alphabet ve Google CEO'su ayrıca şirketin şu anda Google Pixel 6A ve Pixel Buds Pro için ön sipariş aldığını belirterek, "Şimdiye kadar olumlu geri bildirimleri görmek harika" dedi.

Google CEO'su 3 Milyar Aktif Kullanıcısının Olduğunu Açıkladı

Google Lens hakkında konuşan Pichai, insanların ayda 8 milyardan fazla kez görsel arama yapmak için hizmeti kullandığını belirtti. Ayrıca, insanların kelimeleri ve görüntüleri aynı anda kullanarak ihtiyaç duyduklarını bulmalarına yardımcı olan çoklu arama adı verilen yeni bir özellikten bahsetti.

Pichai, bu yıl içinde çoklu aramanın insanların kendilerine yakın yerel sonuçları bulmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Çeviride yeni tek dilli yaklaşımla, Google Çeviri'ye 300 milyon kişi tarafından konuşulan 24 yeni dil eklediğini bildirdi.

Haritalar'daki yeni bir sürükleyici görünüm, dünyanın dört bir yanındaki yerlerin yüksek doğrulukta temsillerini oluşturmak için bilgisayar vizyonu, yapay zeka ve milyarlarca görüntü kullanır dedi.

Sundar Pichai'ye göre YouTube Shorts, her ay 1,5 milyardan fazla oturum açmış kullanıcı tarafından izleniyor ve günlük 30 milyardan fazla görüntüleniyor.

Nisan-Haziran döneminde YouTube TV, fragmanlar dahil 5 milyon aboneyi aştı. Dünya çapında büyüyen Android kullanıcı tabanı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Kaynak: Tekmoloji

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Son Dakika Teknoloji Google CEO'su 3 Milyar Aktif Kullanıcısının Olduğunu Açıkladı - Son Dakika

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