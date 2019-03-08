Son Dakika Haberleri: Google, Çevrimiçi Sergi İçin Cern ve Nasa ile Birlik Oldu

Google, Çevrimiçi Sergi İçin Cern ve Nasa ile Birlik Oldu

37 dakika önce

Google, devasa bir çevrimiçi sergi içeriği oluşturma amacıyla CERN ve NASA ile birlikte çalışıyor.

Google, Çevrimiçi Sergi İçin Cern ve Nasa ile Birlik Oldu, System.String[]
Google'ın Sanat ve Kültür bölümü, geçen yılki viral sanat eşleştirme selfie trendinin arkasındaki ekip, bilim ve insan buluşunu onurlandırmaya adanmış bir dizi video ve görüntü koleksiyonu oluşturmak için dünyanın dört bir yanındaki müzelerle ortaklık kurdu.

Projeye şu anda hem çevrimiçi hem de Android ve iOS'taki Google Arts & Culture uygulamasında kullanılabilir durumdadır. NASA, CERN ve Smithsonian gibi gruplarla işbirliği içinde inşa edilmiş, dünyanın dört bir yanından 200.000'den fazla esere ev sahipliği yapmaktadır.

Bizim favori "sergilerimizden" bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

NASA Sanal Evren:

NASA, kolay keşif için yüz binlerce fotoğrafı analiz etmek ve kataloglamak için makine öğrenmesini kullandı. "Cape Canaveral", "spacewalk", "orbit" ve "SpaceX" gibi anahtar kelimelerle arama yapabilirsiniz.

Big Bang:

CERN ile işbirliği yapılmış bir arttırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Ek olarak Tilda Swinton tarafından anlatılan evrenin başlangıcı hikayesini de içermektedir.




Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi - Leonardo da Vinci:

Avrupa'nın ve dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Ulusal Bilim ve Teknoloji Müzesi - Leonardo da Vinci, İtalya'daki en büyük bilim ve teknoloji müzesidir. Sayfada; enerji, malzeme, iletişim, ulaşım, enerji ve parçacık fiziği üzerine sergiler ve etkileşimli atölyeler keşfedebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:00 

NASA, Google, Teknoloji
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