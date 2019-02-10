Google Chrome, Bir Sonraki Güncellemeyle Multimedya Tuşları Desteğine Kavuşuyor
1 saat önce
Chrome kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özellik, tarayıcının bir sonraki sürümüyle beraber geliyor. Chrome 73, kullanıcıların dizüstü ve masaüstü klavyelerinde bulunan multimedya tuşlarını resmi olarak destekleyen ilk sürüm olacak.
Multimedya tuşları için resmi desteğin gelmesi, kullanıcıların tarayıcıda oynayan videoları ve çalan müzikleri doğrudan klavyeden kontrol edebilmeleri anlamına geliyor. Her ne kadar bu işlevi üçüncü parti uygulamalar ve eklentilerde kazanabiliyor olsanız da Chrome
73 bu gerekliliği ortadan kaldırıyor.
İlk destek, "oynat, duraklat, önceki parça, ileri sar, geri sar" tuşları için gelecek. Basılan tuşun sekme düzeyinde değil de tarayıcı düzeyinde algılanacak olması ise tarayıcı arka planda çalışıyor olsa dahi klavyenizi ortamı kontrol etmek için kullanabiliyor olacağınız anlamına geliyor. Güncelleme, Media Session API'ı ile birlikte gelirken bu da geliştiricilerin multimedya tuşları için farklı işlevleri özelleştirebilmelerini sağlayacak.
Şu an için betada ve Chrome Canary dağıtımlarında var olan özellik, Chrome 73 ile birlikte gelecek aya hazır olacak. Mevzubahis desteğin tam sürüm olarak öncelikle Chrome OS, macOS ve Windows için sunulacağını, Linux
için daha sonra geleceğini söyleyelim.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45
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