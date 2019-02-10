Son Dakika Haberleri: Google Chrome, Bir Sonraki Güncellemeyle Multimedya Tuşları Desteğine Kavuşuyor

Google Chrome, Bir Sonraki Güncellemeyle Multimedya Tuşları Desteğine Kavuşuyor

1 saat önce

Chrome kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir özellik, tarayıcının bir sonraki sürümüyle beraber geliyor. Chrome 73, kullanıcıların dizüstü ve masaüstü klavyelerinde bulunan multimedya tuşlarını resmi olarak destekleyen ilk sürüm olacak.

Google Chrome, Bir Sonraki Güncellemeyle Multimedya Tuşları Desteğine Kavuşuyor, System.String[]
Multimedya tuşları için resmi desteğin gelmesi, kullanıcıların tarayıcıda oynayan videoları ve çalan müzikleri doğrudan klavyeden kontrol edebilmeleri anlamına geliyor. Her ne kadar bu işlevi üçüncü parti uygulamalar ve eklentilerde kazanabiliyor olsanız da Chrome 73 bu gerekliliği ortadan kaldırıyor.



İlk destek, "oynat, duraklat, önceki parça, ileri sar, geri sar" tuşları için gelecek. Basılan tuşun sekme düzeyinde değil de tarayıcı düzeyinde algılanacak olması ise tarayıcı arka planda çalışıyor olsa dahi klavyenizi ortamı kontrol etmek için kullanabiliyor olacağınız anlamına geliyor. Güncelleme, Media Session API'ı ile birlikte gelirken bu da geliştiricilerin multimedya tuşları için farklı işlevleri özelleştirebilmelerini sağlayacak.




Şu an için betada ve Chrome Canary dağıtımlarında var olan özellik, Chrome 73 ile birlikte gelecek aya hazır olacak. Mevzubahis desteğin tam sürüm olarak öncelikle Chrome OS, macOS ve Windows için sunulacağını, Linux için daha sonra geleceğini söyleyelim.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:45 

Chrome, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Erkekle Birlikte Olan Kadının Yaşadıkları Kan Dondurdu ABD'de Görüşmeler Tıkandı, Hükümet Tekrar Kapanabilir

Beyazıt Öztürk'ün Yeni İşi Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 00:46:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google Chrome, Bir Sonraki Güncellemeyle Multimedya Tuşları Desteğine Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]