Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı

07.07.2022 01:00
Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı

Google Chrome tarayıcısı için çok önemli bir yayma yayınlandı, bu yama son derece tehlikeli bir güvenlik açığını onarıyor.

Google, dünyanın en çok kullanılan tarayıcıların başında gelen Chrome tarayıcısında sıfır gün hatası olarka bilinen bir güvenlik açığını gidermek için güncelleme yayınladı ve kullanıcıları uyardı.

Sıfır gün güvenlik açığını ortadan kaldıran Chrome 103.0.5060.114 gücellemesi CVE-2022-2294 referans numaralı güvenlik açığını gidermek üzere yayınlandı. Google, yeni sürümün acil bir şekilde kurulmasını öneriyor.

Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı

Google Chrome Nasıl Güncellenir?

Adım #1: Google Chrome'u açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın.

Adım #2: En alttaki "Yardım" seçeneğine tıklayın.

Adım #3: "Google Chrome hakkında" seçeneğine tıklayın.

Adım #4: Güncellemenin otomatik olarak indirilmesini bekleyin.

Adım #5: Tarayıcınızı yeniden başlatın.

Eğer cihazınızda otomatik güncelleme etkinse tarayıcınızı açtığınızda güncelleme denetlemesi yapılır, bir güncelleme varsa otomatik olarak güncelleme yüklenir. Ancak içinizin rahat olmasını istiyorsanız yukarıdaki adımları uygulamanızı ve kontrol etmenizi öneriyoruz.

YORUMLAR
500
Android telefon kaybolursa ne olur? Android telefon kaybolursa ne olur? Google, kullanıcı bilgilerini Rus şirketiyle paylaştı! Google, kullanıcı bilgilerini Rus şirketiyle paylaştı!
Kaynak: Tekmoloji

Chrome, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika

Bu haber Tekmoloji tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Tekmoloji tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Tekmoloji kurumudur.

Son Dakika
00:59 81 yaşındaki kadın, kızı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü
00:42 Ekipler tarafından durdurulan araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
00:34 Perinçek'ten çok konuşulacak "NATO" çıkışı: Çıkarsak 2 ürünün fiyatı düşer
00:07 Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
23:47 Her şey sokak ortasında oldu! Tartışma yaşadığı adamın boğazını falçatayla kesti
23:46 Kılıçdaroğlu, Konya'daki doktor cinayetinde bireysel silahlanmayla ilgili kritik mesajlar verdi: Bunun bir bedeli var
23:23 Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı
22:15 İngiltere'de yaşanan peş peşe istifalar sonrası Boris Johnson'dan açıklama: Görevime devam edeceğim
22:12 Wimbledon tenis turnuvasında, ibadet için ayrılan odada cinsel ilişkiye giriyorlar
21:20 Takımdan ayrılma istediği yönetimi kızdırmıştı! Sacha Boey'den yeni hamle geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 01:07:13. #1.11#
SON DAKİKA: Google Chrome Kullanıcıları Tehlikeye Atan Güvenlik Açığı İçin Acil Durum Güncellemesi Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement