Google Chrome spam bildirimlere savaş açtı! - Son Dakika
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Google Chrome spam bildirimlere savaş açtı!

02.06.2022 16:38
Google Chrome spam bildirimlere savaş açtı!

Google Chrome rahatsız edici bildirim sayısını en aza indirerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

İnternette gezinirken en sinir bozucu şeylerden bir tanesi de web sitelerinden gelen bildirimler. Çerezleri kullanmak için sürekli izin isteyen web siteleri ve çalışmak için birçok izin isteyen uygulamalarla sürekli karşılaşıyoruz. Her ne kadar bu bildirimleri engellesek de çoğu sitede karşımıza çıkmaya devam ediyor. Google da Chrome üzerinden kullanıcılara gelen bildirimlerin sayısını azaltmayı hedefliyor.

Google Chrome spam bildirimlerin önüne geçmek istiyor!

Google, bildirimleri kötüye kullanan veya yanıltıcı bir şekilde izin isteyen web sitelerinden gelen bildirimleri "sessize alarak" bu konuda son yıllarda bazı ilerlemeler kaydetti. Bir site bu şekilde sessize alındığında, Chrome ayrıca size uyarıda da bulunuyor.

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Şirket şimdi ise bu spam bildirimler ile mücadele kapsamında daha güçlü bir yola başvuruyor. Üzerinde çalışılan değişiklik ile birlikte, Chrome yakında bir web sitesinin bildirim gönderme iznini otomatik olarak iptal edebilecek ve gelecekte izin isteme girişimlerini engelleyebilecek.

Google Chrome spam bildirimlere savaş açtı!

Buradaki en önemli detay ise, zararlı bir siteden gelen bildirimlere yanlışlıkla izin vermiş olsanız bile, Chrome devreye girip bu bildirimleri tamamen durdurabilecek. Mevcut sistemde ise gelen spam bildirimlerini engellemek kullanıcının seçimine bırakılıyor.

Bu yeniliğin şimdilik hangi siteleri kapsayacağı henüz netlik kazanmış değil. İlk olarak Google'ın önceki önlemlerine paralel şekilde "zararlı" olarak kabul ettiği internet sitelerinin bildirimleri engellenecektir. Google'ın "zararlı" olarak adlandırdığı sitelere yenilerinin eklenip eklenmeyeceği ise henüz belli değil.

Google Chrome spam bildirimlere savaş açtı!

Google'ın interneti denetleme üzerindeki kabiliyetinin artması ise bir başka tartışma konusu. Google, Chrome'un zararlı web sitelerine erişimi engelleyen yerleşik Güvenli Tarama özellikleri aracılığıyla interneti zaten bir dereceye kadar denetliyor. Yeni sistem ile bu durum biraz daha genişleyebilir. Ancak tıpkı Güvenli Tarama'da olduğu gibi Chrome'un bu tür korumalarını devre dışı bırakmak da mümkün olacaktır.

Peki siz bu can sıkan bildirimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Chrome'un yeni özelliği işe yarayabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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