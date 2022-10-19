Google'dan üzen haber! Reklam engelleme devri bitiyor mu?

Birçok kişi internette dolaşırken karşısına çıkan reklamlardan kurtulmak için Adblock benzeri eklentileri kullanıyor. Fakat bugün ortaya çıkan haberlere göre Google tarafından önümüzdeki günlerde atılacak bir adım ile reklam engelleme devri tamamen bitebilir.

Google, reklam engelleme eklentilerini bir adımda etkisiz kılabilir!

Google, reklam engelleme uzantılarına karşı direkt olarak savaş açmış durumda değil. Fakat 1 Ocak 2023 itibariyle Manifest V2'den Manifest V3'e geçiş yapacak. Bu nedenle başta Adblock benzeri reklam engelleme uzantıları olmak üzere sevdiğimiz birçok program atıl vaziyete gelebilir.

Manifest V2 ve Manifest V3 nedir?

Manifest, dünyanın en popüler internet tarayıcısı olan Google Chrome'da kullanılan bir uygulama programlama arayüzüdür. Halihazırda V2 sürümü kullanılıyor. Birçok kişinin sevdiği uzantılar da bu sürümü destekliyor.

Google, kripto paralarla ödeme kabul edecek!

1 Ocak 2023 itibariyle Google'ın geçiş yapacağı V3 sürümü ise çok daha gelişmiş ve kapsamlı bir versiyon olacak. Öncelikle seleflerinde olduğu gibi uzantı eylemleri, ayarları ve kod ve verilerin nerede depolanacağı gibi birçok şeyi belirlemede yardımcı olacak.

Tabii direkt olarak herhangi bir uzantının çalışmasına karşı atılan bir adım yok. Fakat Google Chrome'un sevilen Adblock ve benzeri reklam engelleme uzantılarının performansının büyük oranda düşmesine neden olacağı tahmin ediliyor. Bu tip bir aksama ise uzantının devre dışı kalmasına neden olabilir.

Bu her ne kadar çözülemeyecek bir sorun olmasa da sistemin düzgün çalışabilmesi için bir süreliğine sevdiğimiz uzantıları devre dışı bırakmamız gerekebilir. Ancak her kilidin bir anahtarı olduğu gibi Manifest V3'ün anahtarı da kısa sürede ortaya çıkacaktır.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!