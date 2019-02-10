Son Dakika Haberleri: Google Chrome, Video ve Müzikleri Kısayollarla Başlatıp Durdurmaya Olanak Tanıyacak

Google Chrome, Video ve Müzikleri Kısayollarla Başlatıp Durdurmaya Olanak Tanıyacak

12 dakika önce

Google Chrome üzerinden dinlediğiniz şeyleri kontrol etmek yakın zamanda çok daha kolay bir hal alacak.

Google Chrome, Video ve Müzikleri Kısayollarla Başlatıp Durdurmaya Olanak Tanıyacak, System.String[]
Son haberlere göre Google Chrome, kullanıcıların dinledikleri içerikleri klavye üzerinden kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Güncelleme, internetteki dolaşım deneyiminizi geliştirmeye yönelik olsa da arka plandaki sayfaları da etkileyecek. Başka bir deyişle YouTube üzerinden 15 sekme önce bir şarkı açtıysanız sekme değiştirmeden şarkıyı durdurabileceksiniz.






Güncelleme sonucunda yalnızca durdurma ve başlatma seçenekleri eklenmeyecek, aynı zamanda 'önceki parça' ve 'sonraki parça' gibi seçimler de yapılabilecek. Chrome halihazırda bünyesinde birçok kısayol tuşu bulundursa da YouTube'da dinlediğiniz bir şarkıyı durdurmak için sekmeye dönüş yapmanız gerekiyordu. Yeni güncelleme sayesinde bu sorun artık ortadan kalkıyor.




Chrome'un bu uygulamaya geçecek ilk internet tarayıcısı olduğunu söylemekte de yarar var. Chrome OS, macOS ve Windows işletim sistemlerinin hepsi, gelecek ay Chrome 73 ile gelecek bu desteği alacak. Linux desteğinin de sırada olduğu bilinse de tarih hakkında bir bilgi bulunmadığını da söyleyebiliriz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:45 

Google, Chrome, Teknoloji
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