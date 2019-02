Google'da Asla Aratmamanız Gereken 7 Şey

Artık merak ettiğimiz her şeyi internette arıyoruz. Bunun için en çok başvurduğumuz yer ise Google. Ulaşılan bilgilerin güvenirliliğini sınamak ise neredeyse imkansız. Hatta çoğu insan, Google aramaları sonucunda karşısına çıkanların ne kadar gerçek olduğu konusunu sorgulamıyor.Yalan haberler, yanıltıcı bilgiler, ağzı olan herkesin konuştuğu içerikler internette cirit atıyor. Bu durumun, hayatımız üzerinde sandığınızdan da büyük bir etkisi var. Eğer yanlış bir bilgiyi doğru zannedip yakınlarınıza anlatır, WhatsApp'dan gönderirseniz, o bilgiler daha büyük bir hızda yayılıyorlar.Elbette tek sıkıntı yalan yanlış bilgiler ya da haberlere ulaşmak değil. Bazen insan kaldıramayacağı, vahşet dolu görüntülerle karşılaşmak da mümkün. Peki Google'da tam olarak neleri aratmamamız, aratsak bile ulaştığımız hangi bilgilere güvenmememiz gerekiyor.7. Rahatsızlıklarınız:Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız, bir ağrınız, gününüzü, haftanızı mahfeden bir sağlık şikayetiniz varsa doktora başvurmanız gerekiyor. Eğer Google'da basir bir rahatsızlık araması yaparsanız, büyük endişelere kapılmanız doğal. Her türlü semptomun çok çok farklı hastalıklara bağlandığı binlerce içerik var. Sıradan bir semptom pek çok hastalıkla bağlantılı olabilir. Doğru cevabı size doktorunuz verir, Google değil.6. Herhangi bir organ kanseriKanser son derece ciddi boyutlara ulaşan, çok farklı türleri olan bir hastalık. Bu nedenle semptomların skalası da geniş oluyor. Eğer kanser olduğunuzdan endişe ediyorsanız, muhakkak doğru sonuca ulaşmak için tıbbi kontrol yaptımalısınız. İster inanın ister inanmayın, insanlar herhangi bir organının yanına "kanseri" kelimesini yapıp, kendi semptomlarıyla bağ kurmaya çalışıyorlar.5. Cilt durumunuz:Kaşıntı, döküntü, kuruluk ve kabarma gibi pek çok cilt durumu, çok geniş yelpazeye yayılan hastalıklara bağlı olabilir. Yine ilk iki maddede olduğu gibi, cildinizle ilgili bir şikayetiniz varsa Google arama sonuçlarına güvenmemelisiniz. Bu arama sonuçlarında çıkan önlem tavsiyelerinin büyük çoğunluğu bilimsellikten uzak durumda olduğu için, verilen önerileri de dikkate almamalısınız.4. Uyuşturucu türleri:Uyuşturucu maddelerin ortak noktası beyni ve bedeni farklı sürelerde eylemsiz kılmalarıdır. Kanun dışı olan konuların aramalarında karşınıza çıkacak bilgilerin de kanun dışı olma ihtimalleri yüksek. Faydacı bir yaklaşıma sahip olmayan internet sitelerine girmeniz, bu tarz aramalarla kolay bir hal alıyor.3. Faizsiz/ düşük faizli kredi:Küresel finansal sistem borçlanma üzerine işler. Eğer paraya ihtiyacınız varsa, faiz ödemek istemiyorsanız tekrar düşünün. Faizsiz kredi aramasında çıkan sonuçlar arasında, insanlar yanlış yönlendiren içerikler mevcut. Kötü niyetli birileri, girdiğiniz site üzerinden sizden bilgi talep edebilir, düşük faizli ya da faizsiz kredi talebiyle elinizdekilere de alıkoyabilir.2. Nasıl zengin olunur?Böyle bir arama yaparsanız, muhtemelen sahte borsa bahis sitelerine yönleneceksiniz. Network marketing gibi planlarla çalışan şirketlerin aldatıcı reklamları ve siteleri karşınıza çıkacak, sizden para kazanmak için para talep eden çok yer olacak. Zenginliği Google'da değil, çalışarak arayın.1. Suç aletleri yapımı:Bomba, kesici ya da delici aletler gibi pek çok suç aletinin yapım aşamalarını internet üzerinde bulmak mümkün. Google üzerinden yapacağınız böyle bir arama, diğer aramalarda olduğu gibi veritabanına kaydedilecek. Eğer ok kritik aramalarda bulunursanız, tıkladığınız siteler ruhunuz bile duymadan kişisel bilgilerinizi ele geçirebilir. Artık kötü adamların suç yıkmak için kayıp kimlik bulmalarına gerek kalmadı, internet var.Google'daki bilgilerin güvenilirlik durumunu, okuduğunuz haberlerin kaynaklarını sorgulamanızı tavsiye ediyoruz.