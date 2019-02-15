Son Dakika Haberleri: Google'da Bir Türk Mühendis

Google'da Bir Türk Mühendis

9 dakika önce

Google reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan Tarıman'la Google'ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişeleri VOA Türkçe'den Begün Dönmez Ersöz'e anlattı.

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Google reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan Tarıman'la Google'ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişeleri VOA Türkçe'den Begün Dönmez Ersöz'e anlattı
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:03 

Bora Füzesi, Google, Güncel
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