Google'da Bir Türk Mühendis
9 dakika önce
Google reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan Tarıman'la Google'ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişeleri VOA Türkçe'den Begün Dönmez Ersöz'e anlattı.
Google
reklam bölümünde yazılım mühendisi olarak görev yapan Kaan
Tarıman'la Google'ın şirket kültürünü, teknolojide girişimcilik ruhunu, başarıya giden yolu ve teknolojinin geleceğine ilişkin endişeleri VOA Türkçe'den Begün Dönmez Ersöz'e anlattı
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:03
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