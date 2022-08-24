'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası - Son Dakika
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'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası

24.08.2022 16:35
'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası

GOOGLE'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan 18 katlı binanın yıkımı geciktiği için müteahhit firmaya, günlük 1984 lira ceza uygulanmaya başlandı.

GOOGLE'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak ilk sırada çıkan 18 katlı binanın yıkımı geciktiği için müteahhit firmaya, günlük 1984 lira ceza uygulanmaya başlandı.

Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, inşa edildiği 1994'ten bu yana hem rengi hem yapısı ile dikkat çekti. İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılarak yapılan aramada ilk sırada çıkan binanın, ocak ayında başlanılan yıkım işlemleri sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin projesi kapsamında kaldığı için yıkımı istenilen binanın tüm katları ile otoparkları yıkıldı, temel söküm işlemleri ise devam ediyor. Bu işlemlerden sonra temel doldurulup, yıkım çalışmaları tamamlanacak.

Yıkım çalışmaları sürse de müteahhit firmanın, sözleşmedeki teslim tarihine uymadığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nce firmaya süre verilirken, sözleşme gereği cezai yaptırım uygulanmaya başlandı. Müteahhit firmaya, ihale bedelinin 10 binde 3'ü oranında günlük 1984 lira ceza verildi. Firma, her geciken gün için söz konusu bedeli ödeyecek.BELEDİYE, YIKIM İÇİN TARİH VERDİKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden de yapılan açıklamada ise "İşi süresinde bitiremeyen firmaya sözleşme hükümlerince cezai müeyyidelerin uygulanmakta olup, yıkım çalışması 10 Ekim tarihine kadar bitirilecek" denildi.

Geçen yıl 10 Kasım'da 6 milyon 615 bin liraya ihale edilen binanın yıkımı için yer teslimi, 20 Aralık 2021'de yapılmıştı. Sözleşmeye göre, binanın yıkımının 17 Haziran 2022'de tamamlanması istenmişti. Büyükşehir Belediyesi ise bu süre aşıldığı için 29 Haziran itibarıyla müteahhit firmaya, ceza kesmeye başladı.


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Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Google, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünyanın en saçma binası'nın geciken yıkımına para cezası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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