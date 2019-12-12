Google'da en çok 'İstanbul Seçim Sonuçları'nı aradık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Google'da en çok 'İstanbul Seçim Sonuçları'nı aradık - Son Dakika

Google'da en çok 'İstanbul Seçim Sonuçları'nı aradık

6 saat önce

2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü.

Google'da en çok 'İstanbul Seçim Sonuçları'nı aradık, System.String[]

2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü. İkinci sırada 'Geleceğe Nefes' projesi yer alırken en fazla arama yapılan üçüncü başlık ise 'YSK' oldu.


Medya takip kurumu Ajans Press, 2019 Google Arama Trend'leri araştırmasını inceledi. Ajans Press'in derlediği bilgilere göre, 2019 yılı içerisinde en fazla İstanbul Seçim Sonuçları başlığında arama yapıldığı görüldü. İkinci sırada "Geleceğe Nefes" projesi yer alırken en fazla arama yapılan üçüncü başlık ise "YSK" oldu. En fazla arama yapılan diğer başlıklar ise sırasıyla, "Deprem", "Sigara Fiyatları", "Dolar Kuru", "Askerlik Son Dakika", "EYT", "İstiklal Marşı 10 Kıta" ve "Notre Dame Katedrali" oldu.


2019 yılı içerisinde en çok aranan kişiler kategorisinde ilk üç içerisinde yer alan isimler ise Emine Bulut, Ekrem İmamoğlu ve Neslican Tay olarak kayıtlara geçti. 2019 yılı "Nasıl Yapılır?" arama trendlerinde başı "Revani Nasıl Yapılır" çekerken, "Bekçilik Başvurusu" ve "Kestane Nasıl Yapılır" en çok aranan diğer başlıklar arasında yer almayı başardı. Dünyada 2019 yılında en çok aranan üç başlık ise India vs South Africa, Cameron Boyce ve Copa America oldu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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