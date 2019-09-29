Google'dan Avrupa'da yüzde 21 indirim!

Google indirim yaptı. Google'dan 21. yaş gününde yüzde 21 indirim detayları!



Google, 21. Yaş gününde yüzde 21'lik bir indirime gitti. Pixel telefonlar, Chromecast ve Goohle Home cihazlarında nadir bulunabilecek bir indirim fırsatı.



Avrupa'lı kullanıcılar bir Pixel telefonu, Google Home Speaker'ı, Chromecast'ı veya "Made by Google" ürünlerinden herhangi birini bugüne özel indirimle alabilirler. Şirket donanım ürün gamında geçerli yüzde 21 indirim sunuyor. Pixel 3 kullanıcıları için 739 sterlin olan bedel şimdi 584 sterlin. 155 sterlin daha avantajlı.



Google'dan 21. yaş gününde yüzde 21 indirim

Öncelikle B-GOOGLE21 kodunu İngiltere'de kullanabilirsiniz. Stadia ön siparişleri Avrupa genelinde bu kampanya dışında tutuldu. Pixel 3a modeli bu indirim kapsamında yer almıyor. Nest Aware'e yapılan abonelikler de kapsam dışı.



Promosyon kodları ülkelere göre değişebilir, satın alırken buna dikkat etmeyi unutmayın.



Google yılbaşları, şükran günleri dışında nadir de olsa bu şekilde indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca Pixel 3 satın almayı düşünenlere küçük bir hatırlatma, sonbaharda Pixel 4 çıkacak ve yılbaşı indirimleriyle daha uygun fiyatlara alınabilir.



Telefonlardan tam olarak ne bekleyeceğinizi bilerek almanızda fayda var.



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