Google'dan Android 12 için şaşırtan iptal kararı! - Son Dakika
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Google'dan Android 12 için şaşırtan iptal kararı!

08.06.2022 02:12
Google'dan Android 12 için şaşırtan iptal kararı!

Android 12 beta programı nihayet iptal ediliyor. Google, Android 13 betanın başlamasıyla birlikte Android 12 desteğini yavaşlatıyor.

Bir süre önce Pixel cihazları için Android 13 beta programını başlatan Google, artık Android 12 betadan desteğini çekeceğini açıkladı. Geçtiğimiz gün yayınlanan Android 12 sürümüyle birlikte Pixel telefonlarında beta dönemi rafa kalkıyor.

Android 12 beta programı sonlandırıldı

Google geçtiğimiz gün Android 12 QPR3'yi erişilebilir hale getirdi ve Android 12 Beta Programını kapattığını dile getirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yayınlanmaya başlayan Android 12 önizleme sürümleri, Ekim ayında dağıtıma çıkan Android 12'nin kararlı sürümüyle beraber yürütülüyordu.

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Pixel modellerine verilen yeni Android 12 Haziran güncellemesiyle veri silinme riski olmadan önizleme programından çıkmak mümkün. Ayrıca Google, Android 13 betaya veya kararlı Android 12'ye geçmeyen kullanıcıları, önümüzdeki haftalara otomatik olarak taşıyacağını belirtti.

Google'dan Android 12 için şaşırtan iptal kararı!

Google, Pixel sahiplerinin Android 12 beta programı için sunulan son güncellemeyi bugünden itibaren alabileceğini söyledi. Eğer bir Pixel kullanıcısı ve Android 12 önizleme programına kayıtlıysanız, güncelleme hafta içerisinde gelecektir.

"Resmi Android 12 Haziran sürümünün bugünden itibaren tüm dünyada Pixel cihazlarına sunulmaya başlayacağını duyurmaktan heyecan duyuyoruz! Bu, Android 12 (QPR3) önizleme programımızı sonlandırıyor."

Android 12 (QPR3) önizleme ile gelen özellikler arasında ise dijital aşı kartı da dahil olmak üzere ana ekrana daha fazla ekleme yapabilme yeteneği ön plana çıktı.

Ayrıca halihazırda Android 13 beta programının devam ettiğini de hatırlatalım. Pixel modelleri için başlatılan Android 13 beta ile, en yeni işletim sistemini önceden denemek mümkün. Yukarıdaki videomuzdan Android 13'ü nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Android 12 veya Android 13 önizleme kullandınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Google'dan Android 12 için şaşırtan iptal kararı! - Son Dakika
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