Google'dan Anneler Günü kutlaması - Son Dakika

Google, Anneler Günü'nü konu alan renkli bir animasyon logo hazırladı.

İnternet kullanıcıları Google ana sayfasında, Anneler Günü için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.