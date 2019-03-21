Son Dakika Haberleri: Google'dan Bach Kutlaması

Google'dan Bach Kutlaması

1 saat önce

Google, dünyaca ünlü besteci Johann Sebastian Bach'ı ilk kez yapay zeka ile tasarlanan özel bir "doodle" ile anıyor.

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Google, dünyaca ünlü besteci Johann Sebastian Bach'ı ilk kez yapay zeka ile tasarlanan özel bir "doodle" ile anıyor.

Google ana sayfasındaki logoya tıklayanlar, hazırlanan animasyona interaktif olarak katılarak kendi armonilerini yapabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:55 Kaynak: AA

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