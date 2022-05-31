Google'dan bir amiral gemisi daha: Pixel 'G10' ortaya çıktı! - Son Dakika
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Google'dan bir amiral gemisi daha: Pixel 'G10' ortaya çıktı!

31.05.2022 18:38
Google'dan bir amiral gemisi daha: Pixel 'G10' ortaya çıktı!

İddialara göre Google, çok yakında G10 kod adlı yeni bir üst segment akıllı telefon piyasaya sürecek. İşte ayrıntılar...

Google, bu ayın başlarında düzenlediği I/O 2022'de yeni ürünlerini tanıttı. Android 13'ün yanı sıra yeni cihazlarını ve hizmetlerini kullanıcılara sunan şirket, akıllı telefon işini de büyütmeye kararlı. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, çok yakında G10 kod adlı yeni bir Pixel modeli piyasaya sürecek. İşte ayrıntılar.

Google Pixel G10 kullanıcılara neler sunacak?

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak isteyen Google'dan çok yakında yeni bir amiral gemisi hamlesi gelebilir. Zira Android Open Source Project'te (AOSP) C10 ve P10 kod adlı Pixel 7 ve 7 Pro'nun yanı sıra G10 kod isimli bir model daha ortaya çıktı.

Google'dan bir amiral gemisi daha: Pixel 'G10' ortaya çıktı!

9to5Google'a göre yakında tanıtılması beklenen Pixel 7a ve Pixel Notepad sırasıyla Felix ve Lynx adlarıyla biliniyor. Yani G10, bunlardan farklı bir modele işaret ediyor. Aynı zamanda ekran çözünürlüğü ve boyutu nedeniyle bir akıllı telefon olma ihtimali oldukça yüksek.

Pixel 7, daha çıkmadan ikinci ele düştü!

Google Pixel G10, 1440×3120 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO OLED panelle gelecek. Öte yandan 71x155mm boyutlarında olacak. Bu da tablet gibi bir cihaz olma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Bunun dışında akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan ekran özellikleri, cihazın Pixel 6 Pro'ya benzerlik gösterdiği yönünde. Geri kalan özellikleri ise şimdilik belli değil.

Google Pixel 6 Pro teknik özellikleri

İşlemciGoogle Tensor, Titan M2 güvenlik işlemcisiRAM12 GB LPDDR5Depolama128/ 256/ 512 GBEkran6.7" QHD+ (1440×3120, 19.5: 9) LTPO OLED, 120 Hz, Gorilla Glass VictusBatarya5003 mAh, 30W (USB PD PPS) kablolu, 23W'a kadar kablosuz şarjArka Kamera50 Megapiksel f/1.85 ana kamera, 12 Megapiksel f/2.2 ultra-geniş, 48 Megapiksel telefoto kamera f/3.5Ön Kamera11.1 Megapiksel f/2.2Bağlantı5G, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFCDiğerIP68, ekran altı parmak sensörü, USB Type-C 3.1 Gen 1, Dual-SIMBoyut ve Ağırlık163.9 x 75.9 x 8.9 mm, 210 grRenklerSarı, Beyaz, Siyah

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce G10 kod adlı Pixel modeli, ne gibi özelliklerle gelmeli? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Google'dan bir amiral gemisi daha: Pixel 'G10' ortaya çıktı! - Son Dakika


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