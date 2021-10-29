Google'dan Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönüme özel doodle sürprizi - Son Dakika

Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

DOODLE'LAR İLE TARİHSEL OLAYLARA VURGU YAPILIYOR

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

LOGO ÜSTÜNE TIKLANARAK DETAYLI BİLGİYE ERİŞİLİYOR

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.