Google'dan erteleme: Pixel Notepad beklentileri karşılayamadı! - Son Dakika
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Google'dan erteleme: Pixel Notepad beklentileri karşılayamadı!

26.05.2022 12:36
Google'dan erteleme: Pixel Notepad beklentileri karşılayamadı!

Google 'ın yeni çıkacak katlanabilir akıllı telefonu Pixel Notepad için ertelendi iddiası ortaya atıldı! İşte detaylar..

Google, 2022 yılının dördüncü çeyreğinde Pixel Notepad adını verdiği katlanabilir akıllı telefonunu tanıtacaktı. Fakat ortaya çıkan iddialara göre Google Pixel Notepad, 2023 yılının baharına ertelendi. Şirket, geçtiğimiz aylarda bu telefonunu bir kere daha ertelemişti. Teknoloji devinin neden erteleme yaptığıyla ilgili bir açıklama yapmamasıyla birlikte analistler konuyla ilgili birçok spekülasyon dile getirdi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Pixel Notepad'in, beklentileri karşılayamadığı tahmin ediliyor!

Google, Pixel Notepad adlı modelini neden ertelendiğiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat bazı analistler, konuyla alakalı birkaç tahminde bulundu. Teknoloji analistlerine göre Google Pixel Notepad beklentileri karşılayamadığı ya da Samsung'un katlanır telefonlarından geride kaldığı için ertelendi.

Google'dan erteleme: Pixel Notepad beklentileri karşılayamadı!

Konuyla ilgili net bir bilgi bulunmasa katlanabilir akıllı telefonun donanımda yetersiz olduğu nedeniyle ertelendiği tahmin ediliyor. Ek olarak telefonun dünya genelinden yaşanan tedarik sorunundan ertelenmiş olabileceği de seçenekler arasında yer alıyor.

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Pixel Notepad'in kompakt bir dış ekran ve geniş bir iç ekran tasarımıyla karşımıza çıkması bekleniyor. Akıllı telefon, 5 nanometre üretim sürecinden geçen Tensör işlemciden güç alacak. Ayrıca cihazın Pixel 6A modeliyle aynı kamera özelliklerine de sahip olacak. Telefonun, tanıtılmasıyla birlikte katlanır telefon pazarını domine eden Samsung'la güçlü bir rekabete başlayacak.

Google'dan erteleme: Pixel Notepad beklentileri karşılayamadı!

Öte yandan unutmamak gerekiyor ki konuyla ilgili Google, herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca şirket, uyguladığı yüksek fiyat politikası nedeniyle ürünlerini Türkiye'de satışa sunmuyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Pixel Notepad modelini neden ertelendi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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