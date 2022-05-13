Google'dan 'esprime kimse gülmedi' derdine son! - Son Dakika

Google tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen I/O 2022 geliştirici konferansına yeni nesil Pixel cihazları damga vurdu. Ancak Google'ın her zaman dikkat çeken yapay zekasında birtakım önemli iyileştirmeler bulunuyor. Bunlardan biri de Google PaLM'ın artık şakaları anlayabiliyor olması.

I/O 2022 konferasında duyurulan yeni Pathways Language Model (PaLM), yetenekleriyle ön plana çıkıyor. "Mizah ve şakaların mantığını" eğitilmeden öğrenen yapay zeka, internette bulunmayan bir şakayı bile anlama yeteneğine sahip.

Google I/O 2022'de ne oldu?

Google, PaLM ile esprilerinizi incelemek istiyor, peki neden?

Google tarafından hazırlanan son blog gönderisinde PaLM'ın doğal dil anlama yeteneği gözler önüne serildi. Aslında insanların komik olmayan esprilerini anlamak için çaba sarf etmeyen Google, bu espriler ile yapay zekayı eğitebileceğini düşünüyor.

Google'ın PaLM ile temel amacı eğitilmeden öğrenen bir yapay zeka yaratmak. Bu, insanlar ve makineler arasında önceden belirlenmiş araçlar yardımıyla iletişim kurmaktan uzaklaştırabilir ve sorunsuz bir şekilde etkileşim sağlanabilir.

Google CEO'su Sundar Pichai etkinlikte yaptığı konuşmada, aslında iletişim konusunda önemli bir sorunu göz ardı edildiğini söyledi. CEO Pichai, PaLm için şu örneği verdi: New York'ta popüler olan pizza malzemelerini Bengalce sorulduğunda PaLM İngilizce aramalar yapabilir ve kullanıcıya Bengalce'de yanıt verebilir.

"Bir gün, konuştuğunuz herhangi bir dilde daha fazla konuyla ilgili soruları yanıtlayabileceğimizi ve bilgiyi Arama'da ve tüm Google'da daha erişilebilir hale getireceğimizi umuyoruz."

Google'ın yapay zeka ve doğal dil işleme konusunda pazar lideri olduğu açık, ancak yeni PaLM ile işleri daha da ileriye götürebilir. PaLM'ın mizahı anlama ve çıkarımlar yapma yeteneği ayrıca dil konusundaki zorlukları çözecek insan ihtiyacını ortaya kaldırıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.