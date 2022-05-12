Google'dan hayat kurtaran yenilik: Otomatik Özet - Son Dakika

Google'ın başta yeni Android sürümü olmak üzere yazılım alanında yaptığı gelişmelerin duyurusunu gerçekleştirdiği I/O 2022 etkinliği başladı. Android 13'ten Google Haritalar'a kadar birçok farklı alanda yeni duyurular gerçekleştirilirken, Google Dokümanlar için otomatik özetler yeniliği dikkat çekti.

Dil anlama, bilgi sıkıştırma ve doğal dil oluşturmanın birleşimi sonucunda ortaya çıkan ve makine öğrenmeyi temel alan bu özellik Google Dökümanlar (Google Docs) yerini alacak. Sayfalarda uzunluktaki bir dökümanın, raporun özetini birkaç saniye içerisinde çıkarmak mümkün olacak. Metindeki önemli noktalar makine öğrenme aracılığıyla çıkarılacak ve ayrıştırılmış bir şekilde karşınıza çıkarılacak.

Android 13

Google Docs için otomatik özetler duyuruldu

Bu özellik dökümanların yanı sıra sohbetlerin yararlı bir özetini sağlamak ve grup sohbetlerini daha kolay anlaşılır hale getirmeye yardımcı olmak için önümüzdeki birkaç ay içinde Google Chat'e gelecek.

Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Google I/O açılış konuşmasında bu özellikten bahsederken Google Spaces'e de geleceğini belirtirken, dökümanlar arasında saatlerce gezinmenize gerek kalmayacağını vurguladı. Tabi bu özelliğin performansını kullanıma sunulduğunda birlikte göreceğiz.