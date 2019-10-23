Son Dakika Haberleri: Google'dan "Kuantum bilgisayarı ürettik" açıklaması
Son Dakika Güncel Google'dan 'Kuantum bilgisayarı ürettik' açıklaması

Google'dan "Kuantum bilgisayarı ürettik" açıklaması

4 dakika önce

NEW Teknoloji devi Google'dan bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı.

Google'dan

NEW Teknoloji devi Google'dan bir yetkili, mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını açıkladı.

Bilimsel Nature dergisinde, Google'ın kendi bünyesinde geliştirdiği kuantum çip kullanılarak yapılan testlerin sonuçları yayımlandı.

Google'ın bir yetkilisi, dünyanın en hızlı süper bilgisayarının çözmesi için 10 bin yıl sürecek bir işlemi sadece 200 saniyede gerçekleştiren makine tasarladıklarını öne sürdü.

"Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı"

Google Mühendislik Direktörü Hartmut Neven, söz konusu başarının kendini bu işe adamış kişilerin uzun yıllar süren araştırmaların sonucunda geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni bir yolculuğun başlangıcı. Bu teknolojiyi nasıl çalıştıracağımıza bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanındaki rakip şirketlerden IBM ise Google'ın bilgisayar işlemlerindeki zorlukları fazla abarttığını ve ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğini savundu.

Google, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'da Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları görevden alındı
Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:13:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Google'dan "Kuantum bilgisayarı ürettik" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]