Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor - Son Dakika
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Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor

Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor

18.05.2023 20:11

Teknoloji devi Google, 2021 yılından beri kullanılmayan hesapların kalıcı olarak silineceğini açıkladı. Google'dan yapılan açıklamada tarih, Aralık 2023 olarak bildirildi.

Dolandırıcılık ve hesap hırsızlığına karşı önlem almak amacıyla yayınlanan yeni güncellemede sayıları milyonları bulan inaktif hesapların silineceği bildirildi.

MSN News'te yer alan habere göre, en az 2 yıldır giriş yapılmayan Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar'daki içerik ve depolamaların da silineceği duyuruldu.

Google hizmetlerini depolama aracı olarak değerlendiren kullanıcılar, Aralık 2023'e kadar hesaplarına giriş yaparak hesaplarının silinmesinin önüne geçebilecek.

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Aralık, Google, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google'dan milyonları ilgilendiren haber! Kullanılmayan hesaplar siliniyor - Son Dakika
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