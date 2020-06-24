Google'dan Polonya'daki veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım - Son Dakika

Google'dan Polonya'daki veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım

Google, bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Google, bulut hizmetlerine yönelik Polonya'daki bir veri merkezine yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

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Puls Biznesu gazetesinin haberine göre, Google Cloud'un Polonya ve Orta ve Doğu Avrupa'daki İş Geliştirme Direktörü Magdalena Dziewguc, Google'ın yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımının Polonya'da bulut altyapısına yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Dziewguc, veri merkezinin gelecek yılın başında faaliyete geçmesinin planlandığını bildirdi.

Doğu Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Polonya'nın, kendisini bölgesel bir teknoloji merkezi olarak konumlandırmaya çalışması dikkati çekiyor.

Merkezi ABD'de bulunan Microsoft da, mayıs ayında, Polonya veri merkezine 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmuştu.

Polonya, Avrupa, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:05 Kaynak: AA

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