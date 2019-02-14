Google'dan Sevgililer Günü'ne Özel Doodle
1 saat önce
Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı.
Google
, 14 Şubat Sevgililer Günü
için özel logo hazırladı.
Google ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan logoya tıklayanlar, doğrudan arama sonuçlarına yönlendirilmek yerine Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan animasyon ile karşılaşıyor. Kullanıcılar, videonun ardından "Sevgililer Günü" arama sonuçlarına ulaşabiliyor. Doodle
uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:40 Kaynak: AA
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