Son Dakika Haberleri: Google'dan Sevgililer Günü'ne Özel Doodle

Google'dan Sevgililer Günü'ne Özel Doodle

1 saat önce

Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı.

Google'dan Sevgililer Günü'ne Özel Doodle, System.String[]
Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında "doodle" olarak adlandırılan logoya tıklayanlar, doğrudan arama sonuçlarına yönlendirilmek yerine Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan animasyon ile karşılaşıyor. Kullanıcılar, videonun ardından "Sevgililer Günü" arama sonuçlarına ulaşabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:40 Kaynak: AA

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