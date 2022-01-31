Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak - Son Dakika

Teknoloji kulislerinden Google'in WhatsApp'la ilgili planı sızdı. Ancak bu plan, WhatsApp kullanıcılarını sevindirmedi. Haber Global'de yer alan habere göre Google, Google Drive'da WhatsApp için kullanılacak yedekleme alanını 200 MB ile sınırlamayı planlıyor.

"YEDEKLEME YÖNETİM ALANI"

Google, WhatsApp kullanıcılarının hangi dosyaların Google Drive'a yüklenip yüklenemeyeceğini seçmesini de sağlamak için 'yedekleme yönetimi' alanı oluşturmaya çalışıyor.

İDDİALARA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YOK

Aslında her Google kullanıcısının Google Drive'da 15 GB ücretsiz kullanım alanı var. Hal böyleyken Google'ın nasıl bir yöntemle bu sınırlamayı getireceği ise tartışma konusu. İddiayla ilgili şu ana kadar ne Google'dan ne de WhatsApp'tan bir açıklama gelmedi.