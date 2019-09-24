Son Dakika Haberleri: Google davayı kazandı: İnternet aramalarındaki "unutulma hakkı" Avrupa dışında geçerli olmayacak
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Google davayı kazandı: İnternet aramalarındaki "unutulma hakkı" Avrupa dışında geçerli olmayacak

4 dakika önce

Avrupa Adalet Divanı, arama motorlarındaki "unutulma hakkı"nın sadece Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde geçerli olduğuna ve Google'nin bunu tüm dünyada uygulamak zorunda olmadığına hükmetti.

Google davayı kazandı: İnternet aramalarındaki

Avrupa Adalet Divanı, arama motorlarındaki "unutulma hakkı"nın sadece Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde geçerli olduğuna ve Google'nin bunu tüm dünyada uygulamak zorunda olmadığına hükmetti. Buna göre Google veya diğer arama motorları AB yasaları uyarınca unutulma hakkını sadece AB üyesi ülkelerde uygulamak zorunda.


Avrupa Adalet Divanı, Google'un başvurusu üzerine internette unutulma hakkıyla ilgili AB kanunlarının hangi ülkeleri kapsadığını karara bağladı. Mahkeme, unutulma hakkı kapsamındaki verilerin, internetteki arama motorlarının AB dışındaki bütün sürümlerinden kaldırılmasına gerek olmadığını bildirdi.

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Avrupa Birliği, Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:45 
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