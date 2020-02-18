Google dijital haberciliği geliştirmek için Demirören Grubu'na fon verecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Google dijital haberciliği geliştirmek için Demirören Grubu'na fon verecek - Son Dakika Dünya

Google dijital haberciliği geliştirmek için Demirören Grubu'na fon verecek

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet arama motoru devi Google digital medya projelerini desteklemek için Türkiye’den Demirören Grubu’nu seçti. Dev firma, Google Haber Girişimi Yeniliğe Davet Programı kapsamında Demirören Grubu’na fon verecek

Google dijital haberciliği geliştirmek için Demirören Grubu'na fon verecek, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli internet arama motoru devi Google dijital medya projelerini desteklemek için Türkiye'den Demirören Grubu'nu seçti. Dev firma, Google Haber Girişimi Yeniliğe Davet Programı kapsamında Demirören Grubu'na fon verecek. Programın bütçesi 1,93 milyon Amerikan doları, her proje için ise en fazla 150 bin dolar destek veriliyor.


Google Haber Girişimi (GNI) Yenilikçi Yaklaşım Çağrısı'nın sonuçları açıklandı. Girişim, geleneksel yayıncılar ve start-up'ların yanı sıra yenilikçi dijital medya projeleri geliştirmeyi hedefleyen tüm kuruluşlarına destek vermeyi amaçlıyor. Google bu girişim ile dijital gazetecilik alanında daha iyi bir geleceğin oluşmasına katkı vermeyi hedefliyor. Girişim, yeni çalışma modelleri geliştirerek ve okurlarla etkileşime girerek bölgedeki dijital haberler için sürdürülebilir bir ortamın yaratılmasına katkıda bulunan projelere destek veriyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Demirören Grubu, Google, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:34 
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