Google dil bariyerini yıkıyor! Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz - Son Dakika
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Google dil bariyerini yıkıyor! Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz

12.05.2022 10:26
Google dil bariyerini yıkıyor! Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz

Google, bugün düzenlenen I/O 2022 etkinliğinde yeni ürünlerini ve yazılımlarını tanıttı. En çok dikkat çeken ürünlerden biri ise dil bariyerlerini yıkacak olan artırılmış gerçeklik gözlüğü oldu.

Google'ın geleneksel geliştirici konferansı Google I/O 2022 için beklenen gün geldi. Şirket, yeni yazılımlarını ve sürpriz donanımlarını bu akşamki etkinlikte tüm dünyayla paylaştı. I/O 2022'nin en dikkat çeken ürünleri ise Android 13, Pixel 6a, Pixel 7 serisi ve Pixel Watch oldu. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı tek şey bunlar değil.

Daima geleceğe yatırım yapmasıyla tanınan Google, son olarak tüm dünyadaki insanları bir araya getirecek yeni teknolojilerini de sevenleriyle paylaştı. Dil bariyerlerini yıkan ve dünyadaki tüm insanları bir araya getiren artırılmış gerçeklik gözlüğü ise bunlardan en çok ilgi çeken oldu.

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Google'dan tüm dillerden anlık çeviri yapan gözlük geliyor

Otomatik çeviri sistemleri her geçen gün daha da yayınlaşıyor. Hatta sesli olarak bile kullanıcılara bunu sağlayan teknolojiler günümüzde aktif bir şekilde kullanılıyor. Ancak işleri bir adım öteye taşıyan Google, söz konusu özelliği artırılmış gerçeklik ile birleştiriyor.

Google dil bariyerini yıkıyor! Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz

Yeni bir artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışan şirket, en basit haliyle size gerçek hayatta altyazı desteği sunacak. Üzerindeki mikrofonlar ile karşınızdaki kişiyi dinleyen gözlük, konuşulan dili anlayacak ve çevirisini sağlayarak artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sizlere sunacak.

Henüz geliştirilme aşamasında olan ürünün ne zaman ya da ne kadara çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Yine de çıktığı gibi kullanıcıların ilgisini çekebilecek ve dünyadaki dil bariyerini yıkabilecek bir ürüne benziyor. Görünen o ki herkesin Metaverse ve sanal evrenler üzerinde çalıştığı bu dönemlerde Google'ın planları daha çok içinde bulunduğumuz evrendeki teknolojiye erişimi artırmak.

Google dil bariyerini yıkıyor! Dünyanın her yerinde herkesle konuşabileceksiniz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google'ın gözlüğünü kullanır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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