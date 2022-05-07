Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü! - Son Dakika
Üye Girişi

Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü!

07.05.2022 18:26
Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü!

Google Dokümanlar'daki bir hata, çevrimiçi kelime işlemci ile açılan bir belgeye bir dizi kelime yazıldığında çökmesine neden oluyor

Google Dokümanlar'daki bir hata, çevrimiçi kelime işlemci ile açılan bir belgeye belli kelimeler yazıldığında çökmeye neden oluyor. Bir kez kilitlendiğinde ise çökmeyi yeniden tetikleyeceği için belgeye yeniden ulaşmak mümkün olmuyor. Google hatanın farkında olduğunu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığını açıkladı ancak bu konu hakkında henüz bir gelişme yaşanmadı. Sorunun geçici çözümüne ise haberimizde yer verdik.

Google Docs için beklenen özellik sonunda geldi!

Google Dokümanlar üst iste bir metin girildiğinde çöküyor!

Bir Google Dokümanlar kullanıcısı olan Pat Needham, sorunu Google Docs Editors Help forumunda gündeme getirdi. Kullanıcı, üç ayrı Google hesabından (kişisel, G Suite Basic ve kurumsa hesabı) denendiğini ve üçünde de aynı sorunu yaşadığını belirtti.

Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü!

Buna göre kullanıcı "And. And. And. And. And" yazdığında bir hata ile karşılaşıyor. Bu durumun büyük-küçük harf farklılıkları için geçersiz olduğunu belirten Needham, "and. and. And. and. And." yazıldığında çökmenin olmadığını söyledi.

Pat Needham dışında diğer kullanıcılar da benzer durumlarla karşılaşmış durumda. Sergii Dymchenko isimli bir kullanıcı da "But. But. But. But. But" sözcükleri ile benzer hatayı aldığını dile getirdi. Yapılan iddialara göre "Also, Therefore, Anyway, Who, Why, Besides, However" gibi diğer İngilizce bağlaçlar da aynı soruna neden oluyor.

Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü!

Sorunun nedeni de yine bir kullanıcı tarafından ortaya kondu. Google Dokümanlar'da kullanılan "Dil bilgisi önerisini göster" seçeneğinin bu hataya neden olduğu belirtiliyor. Bu seçeneği kaldırdığınızda sorunun ortadan kalkacağı aktarılırken, telefonunuz üzerinden hatalı dosyayı silerek de bu çökme durumundan kendinizi kurtarabilirsiniz.

Peki siz Google Dokümanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
500
Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi Google'da site çökerten bir hata ortaya çıktı! Google'da site çökerten bir hata ortaya çıktı!

Needham, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü! - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:13 Mersinli üreticinin yüzünü, kilosu 50 liradan satılan erikle gülüyor!
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
16:47 Ümit Özdağ'dan tarafını belli eden Davutoğlu'na gündem olacak ağır sözler: Türk kimliğine sahip değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 18:32:17. #1.13#
SON DAKİKA: Google Dokümanlar'da çökme sorunu ve çözümü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement