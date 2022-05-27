Google Drive işlemleri hızlandıracak kısayollar ekliyor! - Son Dakika
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Google Drive işlemleri hızlandıracak kısayollar ekliyor!

27.05.2022 16:36
Google Drive işlemleri hızlandıracak kısayollar ekliyor!

Web üzerinde Drive'ı daha kullanışlı hale getirmek isteyen Google yeni klavye kısayolları ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmek istiyor.

Google, dosyalarınızı yönetmeyi çok daha basit hale getirmek için çeşitli yenilikler sunuyor. Web üzerinde Drive'ı daha kullanışlı hale getirmek isteyen şirket yeni klavye kısayolları ekliyor. Google Drive'a eklenen kısayollar, hali hazırda diğer alanlarda kullanılan kısayollar olduğu için benimsemesi de oldukça kolay olacak. Ayrıca bu kısayollar modern dosya tarayıcılarıyla da uyumlu çalışıyor.

Google Drive kısayolları ile işlemler daha hızlı hale geliyor!

Bundan böyle dosyalar üzerinde işlem yaparken her zaman sağ tıklamak zorunda kalmayacağız. Google bunun yeni Ctrl (Cmd) + C, Ctrl + X ve Ctrl + V gibi kısayolları Drive'a getirmiş durumda. Artık dosyalı sürükleyip bırakmak yerine kes (Ctrl + X) ve yapıştır (Ctrl + V) ile bu işlemi halletmek mümkün olacak.

Google Drive, kullanıcıları güvenlik konusunda uyarıyor

Bunun yanı sıra Ctrl + C ile kopyaladığınız bir dosyanın Ctrl + Shift + V kısayolu ile kısayolunu oluşturmanız da mümkün. Ctrl + Enter ise bir dosyayı veya klasörü yeni bir sekmede açmanızı sağlıyor. Bu sayede birden çok dosyayı aynı anda kolayca görüntüleyebilir veya dosyaları daha kolay organize edebilirsiniz.

  • Google Drive işlemleri hızlandıracak kısayollar ekliyor!
  • Google Drive işlemleri hızlandıracak kısayollar ekliyor!
  • Google Drive işlemleri hızlandıracak kısayollar ekliyor!

Drive'ın bu yeni klavye kısayolları grubu şimdlik yalnızca Google Chrome'da aktif olacak. Bugünden başlayarak kullanıma sunulan yeni kısayollar ilerleyen haftalarda herkesin ulaşımına açılacak. Google Drive kısayollarının tam listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Google bugün ayrıca Workspace Enterprise Plus, Education Standard ve Education Plus kullanıcıları için yeniliklerini de tanıttı. Yenilikler arasında kullanıcı tarafından tercih edildiği takdirde şifrelenmiş Doküman, E-Tablo veya Slayt kopyasını oluşturma özelliği de yer alıyor.

Peki siz Google Drive'a eklenen kısayollar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlılığı arttıracak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Google Drive, Google, Güncel, Son Dakika

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