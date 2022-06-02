Google Duo için yolun sonu göründü! - Son Dakika
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Google Duo için yolun sonu göründü!

02.06.2022 12:38
Google Duo için yolun sonu göründü!

Çıktığı dönemde görüntülü görüşme uygulamaları arasında büyük yankı uyandıran Google Duo için rota yeniden hesaplandı.

Çıkış yaptığında diğer görüntülü görüşme uygulamalarını sollayan Google Duo, artık farklı bir politika ile yoluna devam edecek. Google'ın son zamanlarda epey özen göstediği Meet servisi, akıllı telefonlara geldiğinden beri Duo bir fazlalık niteliği taşımaktaydı. Şirketin yeni duyurusuyla Google Duo'nun kaderinin bundan sonra nasıl ilerleyeceği açıklandı.

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Google Duo, Google Meet'e katılıyor

Akıllı telefonlar ve tabletler için tasarlanan Google Duo, sunduğu ses ve görüntü kalitesiyle iOS'taki FaceTime'a bir cevap gibiydi. WhatsApp veya Instagram üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirmek istediğinizde yaşanan kalite kayıpları, Duo'da bariz şekilde daha azdı. Fakat Google, Meet'in geliştirilmesine daha çok mesai harcamaya başladığından beri Duo'nun pek esprisi kalmamıştı.

Google Duo için yolun sonu göründü!

Şirket bunun farkına varmış olacak ki, Duo ile Meet'i birleştirme kararı aldı. Bu birleşme iki aşamada gerçekleşecek. İlk olarak Meet'teki tüm özelliklerin Duo'ya da geldiğini göreceğiz, bununla birlikte Duo'da halihazırda bulunan özellikler kalacak. Bir süre sonra ise Duo'nun yerini Meet uygulaması alacak.

Meet'te olup Duo'ya da eklenecek özellikler şu şekilde:

Aramalarda ve toplantılarda sanal arka planları özelleştirin

Herkesin kendileri için uygun olan bir zamanda katılabilmesi için toplantılar planlayın

Daha derin etkileşim için toplantı içi sohbeti kullanın

Aramadaki tüm katılımcılarla etkileşimi sağlamak için canlı içerik paylaşın

Erişilebilirliği daha iyi desteklemek ve katılımı artırmak için gerçek zamanlı altyazıları kullanın

32'den 100'e çıkarılan katılımcı sayısı ile kalabalık toplantılar oluşturun

Gmail, Google Takvim, Asistan, Mesajlar ve daha fazlası dahil olmak üzere diğer araçlarla entegre olun

Bu geçiş ile kullanıcıların bir deneyim yabancılığı çekmemesi için iki aşamalı bir plan oluşturulmuş. Google Duo'nun küçümsenemeyecek bir kullanıcı kitlesi var, bu kitlenin Google servislerinden soğutulması büyük bir hata olur.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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