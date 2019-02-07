Son Dakika Haberleri: Google, Düşük Donanımlı Cihazlara Şifreleme Desteği Sunacak Adiantum'u Tanıttı

Google, Düşük Donanımlı Cihazlara Şifreleme Desteği Sunacak Adiantum'u Tanıttı

26 dakika önce

Telefonlarda depolanan verilerin korunması her geçen gün daha da zorlaşıyor. Akıllı telefon üreticileri de kullanıcılarının kişisel verilerini korumak için birçok önlem alıyor. Google tarafından geliştirilen Adiantum, düşük donanıma sahip cihazlarda dosya şifrelemeyi sağlayacak.

Google, Düşük Donanımlı Cihazlara Şifreleme Desteği Sunacak Adiantum'u Tanıttı, System.String[]
Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte büyük önem kazanan bilgi güvenliği, son yılların üzerinde çalışılan konularının başında geliyor. Android 6.0'dan bugüne üretilen Android cihazların çoğunda bulunan dosya şifreleme yöntemleri, etkin bir koruma sağlasa da aslında düşük donanıma sahip birçok cihaz ciddi bir tehlike altında.



Gelişmekte olan pazarlarda işlem gücü düşük olan cihazların ne kadar yaygın olduğu düşünüldüğünde, tehlike çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Google'ın 1 GB ve daha düşük RAM'e sahip cihazlarda kullanılmak için geliştirdiği Android Go işletim sistemine sahip cihazların düşük işlem gücü, etkin dosya şifrelemesi için yeterli olmadığından, dosya şifreleme özelliği bu cihazlarda ya kapalı olarak gelecek ya da hiç mevcut olmayacak.




Piyasadaki düşük donanıma sahip cihazların güvenlik anlamındaki eksikliklerinden yola çıkan Google, bu boşluğu doldurmak için Adiantum'u tanıttı. Google'ın Android güvenlik ve gizlilik ekibinin mobil güvenlik stratejisi direktörü Eugene Liderman, Adiantum'u şu ifadelerle tanıttı: "Akıllı cihazlarda depolanan verileri verimli bir şekilde şifrelemek için yeterli donanıma sahip değilseniz, Adiantum cihazınızın performansını etkilemeden şifreleme işlemini gerçekleştirecek."



Dosya şifreleme yöntemlerini tüm cihazlarda kullanabilmeyi hedeflediklerini belirten Liderman, "SMS özelliği olmayan bir akıllı telefonu satın almayacağınız gibi, güvenlik anlamında yetersiz kalan bir cihazı da satın almazsınız. Fiyatları ne olursa olsun, akıllı telefonlar kişisel verilerin güvenliğini sağlamalı." ifadelerini kullandı.




Google'ın geliştirdiği yeni şifreleme sistemi Adiantum, yalnızca Android akıllı telefonlarda değil birçok farklı cihazda kullanılacak. Akıllı saatlerden Linux tabanlı medikal cihazlara kadar güvenlik desteği sunması planlanan Adiantum, akıllı cihazların güvenlik sistemlerinde bir devrime öncülük edebilir.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 

Google, Teknoloji
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