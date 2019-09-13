Son Dakika Haberleri: Google Earth 22 yıllık kayıp davasını çözdü
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Google Earth 22 yıllık kayıp davasını çözdü

35 dakika önce

Google Earth, ABD'nin Florida eyaletinde 22 yıllık bir kayıp davasını çözdü.

Google Earth 22 yıllık kayıp davasını çözdü, System.String[]

Google Earth, ABD'nin Florida eyaletinde 22 yıllık bir kayıp davasını çözdü. 1997 yılında kaybolan adamın cesedi ve arabası Florida gölünde bulundu.

Kayıp insanlarla ilgili ayrıntıları paylaşan Charley Project'e göre, William Moldt 1997 yılında kayboldu. 22 yıldır kayıp olan Moldt'un davası Google uydu fotoğrafları sayesinde çözüme ulaştı. Palm Beach County Şerif Ofisi'nden Teri Barbera, göl civarında oturan bir bölge sakininin uydu haritasında gölün içinde bir araba fark ettiğini ve başka birinden göl üzerinde drone ile araştırma yapmasını istediğini söyledi. İki adam daha sonra yetkililere haber verdi.

Charley Project'ten yapılan açıklamada, araç gölden çıkarıldıktan sonra yetkililerce arabanın içinde Moldt'a ait kalıntıların bulunduğu bildirildi. Aracın 2007'den beri Google Earth fotoğraflarında göründüğünü ancak göl kıyısından görülmediği anlaşıldı. Açıklamada, arabanın bulunduğu bölgenin Moldt kaybolduğunda yapım aşamasında olduğu belirtildi.

Google uydu fotoğrafları 2015 yılında Michigan'da 2006'dan beri kayıp olan bir adamın aracının bir havuzda olduğunu ortaya çıkarmıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Google, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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