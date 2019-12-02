Son Dakika Haberleri: Google Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın aldı; Xiaomi'ye akıllı saat sektöründe rakip oldu
Son Dakika Dünya Google Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın aldı; Xiaomi'ye akıllı saat sektöründe rakip oldu - Son Dakika Dünya

Google Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın aldı; Xiaomi'ye akıllı saat sektöründe rakip oldu

6 saat önce

Amerikan teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları ve akıllı saat üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Google Fitbit'i 2,1 milyar dolara satın aldı; Xiaomi'ye akıllı saat sektöründe rakip oldu, System.String[]

Amerikan teknoloji devi Google, giyilebilir egzersiz ekipmanları ve akıllı saat üreticisi Fitbit'i 2,1 milyar dolar bedelle satın almak için anlaşmaya vardığını açıkladı.


Google'ın Cihazlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rick Osterloh'un duyurduğu anlaşmayla Fitbit, Google çatısı altına girdi. Müstakil bir şirket olarak faaliyetini sürdürecek şirketin adında bir değişikliğe gidilmemesi kararlaştırıldı. Sene başında 40 milyon dolara Fossil'i de bünyesine katan Google böylece Xiaomi ve Apple Watch'a karşı akıllı saat piyasasında elini daha da güçlendirmiş oldu.

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xiaomi, Google, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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