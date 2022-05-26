Google Fotoğraflar, cildinizin gerçek tonunu yansıtacak filtreler getiriyor! - Son Dakika
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Google Fotoğraflar, cildinizin gerçek tonunu yansıtacak filtreler getiriyor!

26.05.2022 12:36
Google Fotoğraflar, cildinizin gerçek tonunu yansıtacak filtreler getiriyor!

Teknoloji devi Google, yaptığı paylaşımla Gerçek Ton filtrelerini kullanıma sundu. Şirket, tarzınızı yansıtan filtreyi seçmenizi sağlıyor.

Google, kullanıcıların çeşitli cilt tonlarını doğru bir şekilde yakalamalarına yardımcı olmak için geçtiğimiz yıl Pixel 6 serisiyle 'Real Tone'u tanıttı. Gerçek Ton işlevi, daha geniş bir aydınlatma koşullarında, çeşitli yüzleri tanıyabilen ve farklı cilt tonlarını daha iyi temsil eden bir yüz algılama algoritmasına sahip. Bu yeni filtreler ise nihayet kullanıcıların kullanımında.

Filtreler, görüntü oluşturucular tarafından oluşturuldu

Bu yıl Google'ın I/O konferansında en çok konuştuğu şeylerden biri, yapay zekadaki ilerlemelerin yazılım iyileştirmesindeki rolü oldu. Pixel 6 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, Gerçek Ton filtreleri de çeşitli cilt tonunu iyileştirmeyi amaçladı. Şirket bunu başarmak için Harvard profesörü ve sosyolog Dr. Ellis Monk ile ortaklık kurdu.

Google Fotoğraflar, cildinizin gerçek tonunu yansıtacak filtreler getiriyor!

Bunun yanı sıra Google, çeşitli cilt tonlarıyla iyi şekilde çalışacak şekilde tasarlanan Gerçek Ton filtresi seti de başlatacağını söyledi. Bunun için de MST ölçeğini kullanmaya başlayacaklarını belirtti. Son olarak şirket, bu sözünü tuttu. Salı günü Twitter'dan yaptığı paylaşımla filtrelerin, iOS, Android ve Web'de kullanımda olduğunu duyurdu.

Google, teknoloji kullanarak teknolojinin etkilerini inceleyecek!

Şirket, Tweet'inde, "Bu filtreler, profesyonel görüntü oluşturucular tarafından cilt tonlarında iyi çalışacak şekilde tasarlandı, böylece tarzınızı yansıtan filtreyi seçebilirsiniz." dedi. Aynı zamanda paylaşımda filtrelere dair ekran görüntüleri de var.

The new Real Tone filters in Google Photos are starting to roll out today on Android, iOS, and web. These filters were designed by professional image makers to work well across skin tones, so you can choose the filter that reflects your style. pic.twitter.com/UwTS4KIodY

— Google Photos (@googlephotos) May 24, 2022

Bu filtreler, Google Fotoğraflar'ın resim düzenleyicisindeki 'Filtreler' kısmında yer alıyor. Tweet'teki ekran görüntüsüne göre, 'Playa', 'Honey', 'Isla' ve 'Desert' olmak üzere dört Gerçek Ton filtresi yer alıyor. Aynı zamanda bu filtreleri uyguladığınız zaman 'Gerçek Tonla yapılmış' tanımı göreceksiniz.

Şirket, MST ölçeğini farklı bölgelerde ve uygulamalarda değerlendirmek için Dr. Monk ile çalışmayı sürdürecek. Ayrıca Google, MST ölçeğinin teknolojide cilt tonu kapsayıcılığını iyileştirmede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Bu da şirkete, görüntü eşitliği ve ilerleme konusunda yardımcı olacak.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gerçek Ton filtreleri işe yarayacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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